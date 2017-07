Präsident des Schausteller Bundes äußert sich zu Annakirmes

Düren. Das Hickhack um die Platzvergabe auf der Annakirmes hat in den vergangenen Wochen nicht nur gerichtlich hohe Wellen geschlagen. „Schausteller-Deutschland schaut mit großem Unmut nach Düren“, betonte der Präsident des Deutschen Schausteller Bundes (DSB), Albert Ritter, am Mittwochabend bei einer Veranstaltung der CDU-Mittelstandsvereinigung.

Adressat der Kritik ist die Dürener Politik, genauer gesagt, die „Ampel“-Mehrheit im zuständigen Steuerausschuss. Und Ritter wurde noch deutlicher: Die Frage, ob eine Koalition Bestand hat, dürfe nicht auf dem Rücken der Schausteller beantwortet werden.

Der DSB begrüße ausdrücklich die kommunale Verantwortung für das Volksfest – Ritter warnte vor einer Privatisierung –, es sei aber ein Novum in Deutschland, dass in Düren die Politik über die Stellplätze entscheide. „Das ist normalerweise ein Geschäft der laufenden Verwaltung.“ In anderen Städten setze die Politik nur den strukturellen Rahmen.

Mit Blick auf die aktuellen Gerichtsurteile und die Diskussion über ein neues Vergabesystem für die Dürener Annakirmes warnte Ritter davor, sich von der Maxime „Bekannt und Bewährt“ zu verabschieden. „Bekannt und bewährt heißt nicht alt und betoniert“, unterstrich der DSB-Präsident, sondern auch vom Publikum akzeptiert und angenommen. „Wer sich auf einem Volksfest nichts zu schulden hat kommen lassen, muss wiederkommen dürfen“, lautete seine klare Botschaft. Sich ausschließlich vom äußeren Erscheinungsbild eines Geschäftes leiten zu lassen, sei der falsche Weg und berge die Gefahr, dass morgen derjenige klagt, dem der Ausschuss heute die Attraktivität bescheinigt habe.

Larue: „Beklemmendes Gefühl“

Im Übrigen betonte Ritter, dass Vergaberichtlinien für alle gelten müssen, nicht nur für die Schausteller, sondern auch für die Politik. „Leider haben wir in Düren Politiker, die meinen, nicht an Vorgaben gebunden zu sein.“ Ein Punkt, den Bürgermeister Paul Larue (CDU) aufgriff. „Unsere bisherigen Vergaberichtlinien sind richtig.“ Das habe auch der städtische Rechtsanwalt attestiert. „Sie müssen nur transparent angewendet werden“, betonte Larue, der nach der ganzen Diskussion in der Stadt ein „beklemmendes Gefühl“ und weniger die ansonsten typische Kirmesvorfreude festgestellt haben will. Es habe auch noch nie so viele verängstigte Schausteller gegeben, die sich fragen, mit wem sie noch sprechen dürfen. Den Grund sieht Larue in der noch nie dagewesenen Zuspitzung der Entscheidungsbefugnis auf eine Person an der Spitze des Ausschusses und den Bruch zwischen Politik und Fachverwaltung. Dabei nahm er die Kirmesverwaltung noch einmal in Schutz: „Die vertrauensvolle Zusammenarbeit ist nicht von der Verwaltung infrage gestellt worden. Für den Bruch haben andere gesorgt.“

Aus Sicht des CDU-Vorsitzenden Thomas Floßdorf könnte ein Ausweg für die Zukunft der Platzvergabe, den Steuerausschuss in seinen Kompetenzen zu beschneiden und die endgültige Entscheidung wie bei anderen Ausschüssen auch dem Stadtrat zu überantworten. Der Steuerausschuss würde dann eine Vorauswahl treffen und eine Beschlussempfehlung abgeben.