Düren.

Der Spielführer der SWD Powervolleys ist überzeugt: „Wir werden in das Halbfinale kommen“,sagt Jaromir Zachrich. Der Gegner, der sich ebenfalls dieses Ziel gesetzt hat, ist die SVG Lüneburg. Die Mannschaft von Trainer Stefan Hübner ist am Sonntag in der ersten von drei möglichen Begegnungen zu Gast in der Arena Kreis Düren (Anpfiff 18 Uhr).