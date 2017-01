Düren/Herrsching.

„Wir können besser spielen als am Mittwoch gegen Solingen. Das müssen wir zeigen, wenn wir gewinnen möchten.“ Mittelblocker Michael Andrei zeigt sich kämpferisch. Der Volleyball-Bundesligist SWD Powervolleys Düren tritt am Samstag in einem Schlüsselspiel in Bayern an. Dort trifft Düren als Tabellenvierter auf den Sechsten TSV Herrsching.