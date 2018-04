Mit Motorradpolizisten durch die Eifel fahren

Die Polizei lädt Motorradfahrer zu ihrer „PoliTour Eifel“ ein. Dabei handelt es sich um eine ganztägige Ausfahrt von Motorradpolizisten durch das Kreisgebiet. Neben der Fahrt an sich gehören auch Infovorträge und eine eigenständige Geschwindigkeitsmessung zum Angebot. Diese kostenlose Tour findet statt am Samstag, 19. Mai, ab 9 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist jedoch begrenzt. Interessenten können sich bis zum 9. Mai per E-Mail an vsb.dueren@polizei.nrw.de anmelden. Name, Anschrift und Telefonnummer müssen angegeben werden.