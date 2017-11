Polizei nimmt Mehrfachdieb fest

Düren. Nach drei Straftaten innerhalb von acht Stunden in Düren ist in der Nacht zu Freitag ein 31-jähriger Mann festgenommen worden. Ein Haftrichter ordnete zwischenzeitlich Untersuchungshaft an.

Wie die Dürener Polizei mitteilt, wurde der Mann aus der Gemeinde Hürtgenwald am Donnerstag gegen 19 Uhr bei einem Ladendiebstahl in einer Boutique in der Josef-Schregel-Straße ertappt. Später am Abend verlagerte er sein Betätigungsfeld in Richtung Bahnhof. Dort befand sich ein 24-jähriger Jülicher, der etwas in sein Mobiltelefon tippte. Unbemerkt näherte sich der 31-Jährige, nahm ihm das Telefon aus dessen Hand und rannte davon. Der Jülicher nahm die Verfolgung auf, verlor den Flüchtenden jedoch aus den Augen.

Im Rahmen der Fahndung konnte der Hürtgenwalder gegen 3.30 Uhr im Bahnhof angetroffen und festgenommen werden. Bei der anschließenden Untersuchung fanden die Beamten eine hochwertige E-Zigarette, die zuvor aus einem Auto auf der Alten Jülicher Straße gestohlen worden war.

Ob der Mann noch weitere Straftaten begangen hat, sollen nun weitere Ermittlungen zeigen. Ohnehin erwartet ihn nun umfangreiches Strafverfahren.