„Diplom-Büttenredner“ und Vereins-Vorsitzender

Willi Wink ist 68 Jahre alt und aus Kreuzau. Er war Lehrer und hat am Wirteltor-Gymnasium in Düren und am Kreuzauer Gymnasium Französisch und Erdkunde unterrichtet. Wink ist Vizepräsident der KG „Ahle Schlupp“ und darf sich „Diplom-Büttenredner“ nennen – diesen Titel erhält jeder, der seit mehr als 25 Jahren Reden schwingt.

Der ehemalige Elektromaschinenbauer Franz Josef Heinen feiert in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag. Seit fünf Jahren ist der Urdürener der Vorsitzende des Dürener Mundart Vereins, zu dessen regelmäßigen Stammtischen bis zu 35 Platt-Liebhaber kommen. Der Verein wurde 1980 gegründet und hat unter anderm das Buch „Ons Mottersproch“ herausgegeben.