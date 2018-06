Plädoyer für Standort-Erhalt Von: ja

Düren. Im Zuge der anstehenden Aufspaltung der RWE-Tochter Innogy will die Stadt Düren um die 200 Arbeitsplätze in Düren kämpfen. Zu diesem Zweck soll am 12. Juli im Stadtrat eine Resolution verabschiedet werden, in der sich die Politik für den Erhalt des Standorts ausspricht.