Tim Broshog verlängert seinen Vertrag um zwei Jahre

Neben den beiden Physiotherapeuten Anja Zehbe und Jonas Runge werden die Powervolleys von den Mannschaftsärzten Dr. Jörn Hillekamp, Dr. Manfred Berger, Dr. Stefan Lukowsky, Manuela Schulz und Dr. Mike Melchert medizinisch betreut.



Das dritte Play-off gegen die Hypo Tirol Alpen Volleys findet am kommenden Sonntag, 8. April, statt. Anpfiff in der Arena Kreis Düren ist bereits um 14.30 Uhr. Eintrittskarten für zwölf (ermäßigt) und 16 Euro gibt es an der Tageskasse.



Mittelblocker und Nationalspieler Tim Broshog hat seinen Vertrag in Düren um zwei Jahre verlängert. „Ich fühle mich hier sehr wohl“, sagt er. „Es passt sportlich und menschlich.“ Goswin Caro, sportlicher Leiter der Powervolleys, bescheinigt Broshog „nicht nur sportlich, sondern auch menschlich eine Bereicherung“ zu sein. Und Stefan Falter sagt, es sei ein Gewinn mit einem Spieler wie Tim Broshog zusammenarbeiten zu dürfen.