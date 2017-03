Düren.

40 neue Bäume zieren den Spielplatz in Lendersdorf an der Ecke Krauthausener Straße/Otto-Suhr-Straße. Sie alle tragen einen Namen: Auf einem steht „Hazim“, auf einem anderen „Razek“. Das hat einen guten Grund: Das katholische Kinderheim St. Josef hat die Bäume gespendet, je einen für die 40 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die zurzeit in dem Heim leben.