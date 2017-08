Pferderallye in Kreuzau: Hier ist Wissen und Können der Reiter gefragt

Schlagstein. Der Reit- und Fahrverein Kreuzau lädt alle Pferdefreunde aus der Umgebung zur 21. Schlagsteiner Pferderallye ein. Diese Rallye besteht aus einem Geschicklichkeitsparcours, Fragen rund ums Pferd sowie einem Geländeritt durch die Mausauel nach Karte.

Von 15 Uhr bis 19 Uhr steht am Samstag, 19. August, ein kleines WBO-Turnier mit zwei kleineren Dressurwettbewerben und zwei kleineren Springwettbewerben auf dem Programm. Die Wettbewerbe sind für alle Altersklassen ab 2011 geeignet. Unter anderem erfolgen sie auch mit Wertungen zum Motivations- und Jugendfördercup des Kreispferdesportverbandes Düren. Eine Führzügelklasse, in der sich die Kleinsten zeigen können. Gegen 19 Uhr beginnt der gemütliche Teil, zu dem ebenfalls jeder gut gelaunte Pferdefreund, Reiter und Besucher ein gern gesehener Gast ist. In diesem Verlauf sollen dann auch die Sieger und Platzierten der Pferderallye (Beginn ist 9 Uhr) und des WBO-Turniers geehrt werden.

Für Sonntag, 20. August, von 8.30 Uhr bis 18 Uhr, lädt der Verein zu einem Allround-Turnier, bestehend aus Geschicklichkeitsparcours in Präzision und Aktion für Einsteiger sowie Geschicklichkeitsparcours in Präzision und Aktion mittelschwer, ein. Dabei sollen die Reiter die Harmonie zwischen ihnen und den Pferden zeigen und ihre Aufgaben lösen – ebenfalls mit den Wertungswettbewerben zur Kreismeisterschaft des Kreispferdesportverbandes Düren.

Infos, Ausschreibungen und Anmeldungen unter Telefon 0157/38320945 oder im Internet.