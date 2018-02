Karfreitagskonzert in der Kapelle der LVR-Klinik

Am Freitag, 16. März, präsentiert die CVD im Rahmen von „Musik im Foyer“ das „Christine-Corvisier-Quintett“ im Haus der Stadt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. An Karfreitag, 30. März, führen Solisten und Kammerchor der CVD die „Passion nach dem Evangelisten Matthäus“ von Heinrich Schütz auf. Das Konzert findet in der Herz-Jesu-Kirche der LVR-Klinik an der Meckerstraße statt.

Tickets für die Konzerte gibt es im I-Punkt in Düren, Markt 6, Telefon 02421/252525.