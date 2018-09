Düren - Papierveredler Rössler vereint Handarbeit und Industrie

Die Win.DN bietet drei Touren in Düren an

Zur Langen Nacht der Industrie am Donnerstag, 11. Oktober, öffnen in ganz NRW mehr als 90 Unternehmen ihre Werktore. In Düren bietet die städtische Wirtschaftsförderungsgesellschaft Win.DN drei unterschiedliche Touren zu sechs Dürener Unternehmen an. Bei dieser Gelegenheit kann man einen Blick hinter die Kulissen werfen, mit den Vertretern des Unternehmens ins Gespräch kommen, sich aber auch über Ausbildungsfragen informieren. Deshalb wird auch gezielt an Hochschulen für die Lange Nacht der Industrie geworben.

Die Touren: Hapitec GmbH (Dienstleister im Automobilbereich) und Grace Silicia GmbH (Chemieindustrie) – Tour 55. Andritz Kufferath GmbH (Technische Gewebe) und CMC Technologies (Medizin- und Pflegeprodukte) - Tour 56. Rössler Papier GmbH (Papierveredelung) und Kanzan Spezialpapiere GmbH - Tour 57. Treffpunkt für alle Führungen ist um 17 Uhr am Annakirmesplatz. Je Tour gibt es zwischen 17 und 22.30 Uhr zwei Führungen.

Bis zu 300 Personen können an den Führungen teilnehmen. Eine Anmeldung ist über die Webseite www.langenachtderindustrie.de möglich. Einfach unter „Regionen“ das Stichwort „Rhein-Ruhr“ anklicken und Düren als Standort auswählen.