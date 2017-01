Düren.

Wenn Dürens Gebäudemanager Helmut Harperscheidt im Rohbau des neuen Papiermuseums steht, sagt er Sätze wie diese: „Da geht mein Architektenherz auf.“ Dabei fällt sein Blick auf Wände, die man als Bauherr selbst wohl so nie bauen würde: sie sind schief. Bestens zu sehen an der Außenfassade, aber eben auch in der oberen Etage, die künftig multifunktional genutzt werden soll.