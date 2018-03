Düren.

Die Johannes-Passion ist neben der Matthäus-Passion die einzig vollständige Passion von Johann Sebastian Bach. Uraufgeführt am Karfreitag 1724 in Leipzig, erzählt sie von der Kreuzigung Christi mit den Worten des Evangeliums – eingebettet in symphonische Klänge für Chor, Solisten und Orchester.