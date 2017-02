Montags, donnerstags und freitags geöffnet

Die Langerweher Gemeindebücherei (im Gebäude der Europaschule), Josef-Schwarz-Straße 16, ist montags, donnerstags und freitags jeweils von 10.30 bis 14 Uhr sowie von 15 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

An Weiberfastnacht ist die Bibliothek von 9 bis 11 Uhr geöffnet, Rosenmontag ist sie geschlossen.

Im Rahmen der „Nacht der offenen Bibliotheken“ am Freitag, 10. März, gibt es in Langerwehe zwei Veranstaltungen. Um 18 Uhr gibt es mit „Gespensterfenster“ ein Geschichtentheater für Kinder, die sich gerne gruseln. Um 19 Uhr bietet Andrea Kick den Hörspielkrimi „Die drei ??? – House of Horrors“ an.

Nähere Einzelheiten zur Langerweher Gemeindebücherei gibt es direkt bei Andrea Kick unter Telefon 02423/941414 oder per Mail an gemeindebuecherei-langerwehe@web.de.