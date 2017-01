Vier Termine, um den Tanz einzuüben

Die Aktion „One Billion Rising“ wird in Düren vom Verein „Goldrute“ organisiert und von „Frauen helfen Frauen“ Düren, dem Dürener Frauenforum, dem Frauenbüro der Stadt und der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises unterstützt. Schirmherren der Veranstaltung sind Bürgermeister Paul Larue und Landrat Wolfgang Spelthahn.

Die Veranstaltung auf dem Kaiserplatz startet am 14. Februar um 14 Uhr. Wer den Tanz vorab einüben möchte, hat dazu an folgenden Terminen die Möglichkeit: 12. und 19. Januar, 2. und 9. Februar, jeweils von 18.30 bis 19.30 Uhr, im Großen Saal der Evangelischen Gemeinde. Eine Anmeldung mit Namen und Tanztermin wird per SMS an die Telefonnummer 0157/77023082 erbeten.