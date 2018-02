Düren - „Olympia ist für Jeden das Größte“: Drei Dürener schwelgen in Erinnerungen

Dürener Sportler bei den Olympischen Spielen nur im Sommer dabei

Karl Kreutzberg aus Düren ist als 24-Jähriger mit der Feldhandball-Nationalmannschaft 1936 Olympiasieger in Berlin geworden.

Fußballer Georg Stollenwerk war 1952 in Helsinki dabei. Die Mannschaft erreichte Platz vier.

Johannes Kaiser aus Jüngersdorf hat 1960 in Rom mit der 4x400-Meter-Staffel die Silbermedaille geholt.

Bei den Spielen 1984 in Los Angeles gab es mehrere Teilnehmer aus Düren. Boxer Manfred Zielonka holte eine Bronzemedaille im Halbmittelgewicht. Schwimmerin Ute Hasse gewann mit der 4x100-Meter-Lagenstaffel die Silbermedaille (Brust).

Radsportler Manfred Donike startete ebenfalls in den USA im Punktefahren und erreichte Platz 19. Sein Vater und sein Bruder waren ebenfalls bei Olympia – allerdings nicht als Sportler, sondern als Chef der Doping-Abteilung und als Schiedsrichter.

Ute Güster fuhr 1988 als Taekwondo-Kämpferin nach Seoul und gewann eine Bronzemedaille.

Udo Raumann startete 1992 in Barcelona im Kanuslalom und landete auf Platz 19.

Die Beachvolleyballerinnen Susanne Lahm und Danja Müsch vom Gürzenicher FC belegten 2004 bei den Spielen in Athen Platz neun. Ebenfalls Neunte wurde in der gleichen Disziplin Ilka Semmler aus Kreuzau 2012 in London.

Darüber hinaus gab es auch Dürener Teilnahmen bei den Paralympics. Hans-Jürgen Knodel aus Lendersdorf hat 1976 in Toronto gleich drei Medaillen (Gold, Silber und Bronze) im Schwimmen gewonnen, 1984 ist er in New York im Sitzvolleyball an den Start gegangen und hat mit der deutschen Mannschaft den zweiten Platz belegt. Florian Moll war 2008 in Peking mit von der Partie – ebenfalls im Schwimmen. Er belegte er auf 100 Meter Brust Platz sieben. Michael Feistle aus Vettweiß war mit der deutschen Goalball-Mannschaft vor zwei Jahren in Rio de Janeiro mit von der Partie.