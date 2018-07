Vettweiß - Olli bekommt nach Spendenmarathon nun seinen Grabstein

Vettweiß. Ein langer Spendenmarathon ging in der Gaststätte „Bei Hämmer“ in Vettweiß zu Ende. Unter dem Motto „Wir sammeln für Ollis Grabstein“ stand eine große Spendenflasche seit April auf dem Tresen der Kneipe.

Ziel war es, den Grabstein zu finanzieren, der rund ein Jahr nach dem Tod eines behinderten zwölfjährigen Jungens aus dem Zentralort, gesetzt werden soll.

Diese Aktion hatte die „Pierre Lenhard Band“ aus Mutterstadt im Internet mitbekommen und sich binnen Minuten entschlossen, einen Abend im Sinne des Jungen musikalisch in der Kneipe im Zentralort mitzugestalten. Sie boten eine fantastische Mischung von Ollis Lieblingssänger Elvis Presley, deutschen Schlagern und vielen weiteren Hits.

Unterstützt wurden sie von Technikern aus dem Gemeindegebiet, die das Konzert ebenfalls kostenfrei begleiteten. Ein kleines Gewinnspiel sollte darüber hinaus helfen, dass der Spendenbetrag noch höher ausfallen sollte, und so war es das Ziel, den Inhalt einer Flasche möglichst genau zu schätzen.

1932,98 Euro kamen in den vergangenen Monaten zusammen. Ebenso wurden Spenden aus Zülpich und Merzenich verrechnet, und selbstverständlich wurde noch am Konzertabend tief in die Tasche gegriffen. So konnte am Ende ein Betrag von 2712,54 Euro an die sehr ergriffenen Eltern überreicht werden.