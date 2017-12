Düren.

Beleidigung auf sexueller Grundlage – so lautet der Tatbestand in der Anzeige, die gegen einen Mitarbeiter eines Infostandes der Kindernothilfe erhoben wurde. Grund dafür sei dessen Verhalten in der Dürener Innenstadt, sagte Claudia Henning aus Eschweiler über Feld gegenüber Polizei und Ordnungsamt aus.