Nur mit wenig Training gegen den Neuling Von: Sebastian Adriany

Letzte Aktualisierung: 31. August 2017, 12:21 Uhr

Arnoldsweiler. Bereits am Freitag ab 19.30 Uhr treffen im „Spiel der Woche“ in der Kreisliga C 3 die Zweitvertretungen von Viktoria Arnoldsweiler und dem SV Kurdistan aufeinander. Es wird ein Spiel sein, dessen Verlauf schwer einzuschätzen ist, da beide Seiten noch nicht wissen, wo sie leistungsmäßig stehen.