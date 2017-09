Düren/Vogelsang.

„Von den Männern aus Deutschland, die in den Zweiten Weltkrieg zogen, starb jeder Zweite. Von den 2200 Männern Mitte 20, die in Vogelsang ausgebildet wurden, starben zwei von drei.“ Referent Bodo Lamp führte am Montag eine von vier Schülergruppen über das Gelände der NS-Ordensburg Vogelsang.