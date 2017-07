Kreis Düren.

In nahezu allen Fällen geht es um den Tod. Wenn die Notfallseelsorger der Region Düren zum Einsatz kommen, finden sie Menschen in Situationen vor, „an denen Fragen an Sinn und Wert aufbrechen“, wie es die Notfallseelsorger der katholischen und evangelischen Kirche selbst ausdrücken. „Erste Hilfe für die Seele“, nennen sie ihre Aufgabe auch.