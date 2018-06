Nideggen - Norbert Klöcker ist gestorben

Norbert Klöcker ist gestorben Letzte Aktualisierung: 3. Juni 2018, 14:58 Uhr

Nideggen. Norbert Klöcker, langjähriges Ratsmitglied in Nideggen, ist am 27. Mai im Alter von 59 Jahren verstorben. Klöcker gehörte von 1994 bis zu seinem Tode dem Rat der Stadt an. 1998 war er Gründungsmitglied der Wählervereinigung „Die Unabhängigen“.