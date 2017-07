Düren.

Nachdem die U 13 und U 15 als letzte beim Dana-Cup in Dänemark verbliebenen Mannschaften des FC Niederau ihr Viertelfinale für sich entscheiden konnten, ging es nur noch um die Farbe der Medaillen. Im Halbfinale traf die U 13 auf die Norweger Start IK und entschied das Spiel nach 0:1 Rückstand in einem hart umkämpften Spiel mit 2:1 in der Verlängerung für sich.