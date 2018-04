Düren - Nicht fahrtüchtig: Senior baut Unfall

Düren. Die Polizei hat einem 89 Jahren alten Mann den Führerschein entzogen, weil er absolut nicht mehr in der Lage gewesen sei, am Straßenverkehr teilzunehmen. Vor den Augen eines Streifenwagens baute der Senior einen Unfall.

Er war gegen 15.45 Uhr am Dienstag auf der Rütger-von-Scheven-Straße in Richtung Nippesstraße unterwegs, als er in den Gegenverkehr geriet und mit dem Wagen eines 65-jährigen Kreuzauers zusammenstießen. Dabei wurde niemand verletzt.

Die Polizei kontrollierte den Unfallverursacher, der sich kaum auf den Beinen halten konnte und gesundheitlich sehr angeschlagen wirkte. Er fragte desorientiert, „ob etwas passiert ist“. Der 89-Jährige wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.