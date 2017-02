Nideggen/Kreuzau.

Als Doris Siehoff den kleinen Steinkauz in die Runde hält, zücken die acht Jungs vor ihr die Smartphones – klick, Foto. Das ist also einer der Vögel, für die die Schüler der Nideggener Adolf-Kolping-Hauptschule in den vergangenen Wochen Nistkästen gezimmert haben. Bislang kannten die Teenager die Tiere nur aus den Unterrichtsfilmen.