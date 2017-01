Düren.

„Selten hat ein Jahresende, hat ein Jahresbeginn so zwiespältige Gefühle ausgelöst wie dieses Mal“, begrüßte Paul Larue (CDU) am Mittwoch die Vertreter von Behörden und Institutionen zum Neujahrsempfang im Rathaus-Foyer. Hass, Terror und die auch in Düren spürbare Eskalation der Gewalt stimmen auch ihn nachdenklich.