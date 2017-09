Kreis Düren/Stockheim.

Landrat Wolfgang Spelthahn (CDU) spricht von einem „weiteren Quantensprung für die Sicherheit der Menschen“. Der Rettungsdienst Kreis Düren (RdKD) investiert am Feuerschutztechnischen Zentrum (FTZ) in Stockheim 10,5 Millionen Euro in ein neues Gebäude. 8,4 Millionen werden von den Krankenkassen übernommen.