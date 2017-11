Düren.

Als Melanie Außem vor zehn Jahren ihren Ehemann Jürgen geheiratet hat, war ihr eigentlich klar, dass sie eines Tages Karnevalsprinzessin in Düren sein würde. „Wir haben uns in der Karnevalszeit kennengelernt“, erzählt die 48-Jährige. „Und ich habe von Anfang an gewusst, dass es Jürgens größter Wunsch ist, einmal Karnevalsprinz zu sein.“