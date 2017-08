Düren.

Ältere Semester werden sich erinnern: Wer in den 1970er Jahren Musik im Fernsehen sehen wollte, der schaute „Disco“ mit Ilja Richter. Spannend wurde es immer dann, wenn der Moderator den legendären Satz „Licht aus. Spot an!“ sprach. Stadtplaner Dr. Harald Heinz, in Düren für die Umsetzung des Masterplans verantwortlich, ist ebenfalls in einer Art Moderatorenrolle und auch bei ihm geht es um Licht und Spots.