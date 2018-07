Niederau.

Nach dem Kanaleinsturz Anfang Mai wird die seitdem vollgesperrte Renkerstraße am Sonntagvormittag wieder in beiden Richtungen für den Verkehr freigegeben. Das haben der Wasserverband Eifel-Rur (WVER) und die Stadt Düren bekanntgegeben. Allerdings werden verengte Fahrspuren angelegt, weil der marode Kanal nicht überfahren werden soll, so dass extrem breite Fahrzeuge den Bereich weiterhin meiden sollen.