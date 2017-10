Düren.

Der Gefühlswandel von Jürgen Müller innerhalb eines Jahres hat am vergangenen Freitag seinen positiven Höhepunkt erreicht. Zum Wochenende, so sagte er am Montag, habe der Neapco-Betriebsrat bei der Mitarbeiterversammlung vom „glücklichsten Moment der vergangenen 25 Jahre“ erzählt. Denn Neapco kann – nachdem Ende 2016 der ganze Standort infrage stand – „Teil einer neuen, zukunftsträchtigen Industrie“ werden.