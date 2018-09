Rölsdorf - Neuer multifunktionaler Bewegungsraum für die Kita am Sonnenweg

Feierliche Einweihung der neuen Turnhalle

Die Kita am Sonnenweg lädt für Samstag, 8. September, zu einem Sommerfest ein, in dessen Rahmen der Bewegungsraum eingeweiht werden soll. Das Fest beginnt um 10.30 Uhr in der Kindertagesstätte, Sonnenweg 52c. Ab etwa 11 Uhr wird es stündlich 15-minütige Vorführungen in der Turnhalle gegeben, zwischen denen der Raum jedes Mal umgebaut wird, um andere Nutzungsmöglichkeiten zu demonstrieren.

Die Einrichtung ist additiv, das heißt, es werden Kinder mit ohne Behinderung betreut. Es gibt drei heilpädagogische und zwei inklusive Gruppen sowie eine U3-Gruppe für Kinder im Alter von vier Monaten bis drei Jahre.