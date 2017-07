Die Bürger werden rechtzeitig informiert

In der Regel bemühen sich die Verantwortlichen des städtischen Tiefbauamtes, in einem Stadtteil nicht mehrere Baustellen gleichzeitig zu genehmigen.

Manchmal kommt es dennoch zu Überschneidungen, so wie jetzt in Derichsweiler. „Der Bau der Bahnbrücke war von sehr langer Hand geplant“, sagt Heiner Wingels. „Dann hat Straßen NRW beantragt die Teerdecke der B 264 zu erneuern, die Leitungspartner arbeiten in der Schillingsstraße. Deswegen knubbelt es sich derzeit in dem Bereich.“

Grundsätzlich werden bei allen Baumaßnahmen die Bürger rechtzeitig informiert. „Wenn nur kleinere Gebiete betroffen sind“, erklärt Heiner Wingels, „bekommt jeder Bürger, der von der Baumaßnahme betroffen ist, einen Brief.“ Sind mehrere Stadtteile und damit sehr viele Bürger von einer Baustelle betroffen, würden die Menschen mit Hilfe der Tageszeitung und anderer Medien informiert. Wingels: „Es gibt sensible Stadtteile, aus denen auch immer Beschwerden kommen. Grundsätzlich haben die Menschen aber schon Verständnis für die Baustellen.“