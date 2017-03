Rölsdorf.

Lange Zeit war der Bau im politischen Raum heftig umstritten, am Dienstag nun wehte der Richtkranz über dem Rohbau der neuen Rettungswache West an der Monschauer Landstraße am Rölsdorfer Ortsrand. Voraussichtlich Ende Oktober/Anfang November soll die Wache in Betrieb gehen, verbunden mit einer Zentralen Desinfektionsstelle für den Rettungsdienst des Kreises Düren.