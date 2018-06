Vettweiß - Neue Mitfahrmöglichkeiten: Gemeindebus hält an Bänken

Vettweiß. Vor dem Rathaus und an dem Geschäftszentrum im Zentralort sowie in Kelz am Pfarrheim und in Ginnick nahe der Kirche stehen den Bürgern nun Mitfahrerbänke bereit, vor allem, um älteren Menschen ein gewisses Maß an Mobilität zu ermöglichen.

Wer in einen anderen Ort möchte, nimmt auf der Bank Platz und zeigt mit Klappschildern an, wo er gerne hin möchte. Andere Bürger, die gerade ohnehin unterwegs sind, können dann anhalten und die Wartenden mitnehmen. Damit aber die Nutzer nicht jeden Tag – vielleicht auch vergebens – warten müssen, hält nun auch der Gemeindebus jeden Dienstag in Kelz zwischen 11.05 und 11.25 Uhr und in Ginnick zwischen 11.50 und 12.10 Uhr.

Von dort aus steuert der Bus das Rathaus und die Geschäfte an. Die Rückfahrten sind mit dem Fahrer abzusprechen, ein Anspruch auf einen Rücktransport besteht allerdings nicht.