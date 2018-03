Düren - Neue Kurse starten im Krankenhaus

Düren. Viele neue Kurse im Bereich Fitness, Prävention und Gesundheit bietet ab April das Gesundheitszentrum des Krankenhauses Düren an. „Beckenbodengymnasitik zur Stärkung der Körpermitte“ beginnt am Dienstag, 10. April, um 16.15 Uhr unter Leitung von Daniela Kuckertz.

Ein Pilateskurs mit zehn Einheiten à 60 Minuten beginnt am Freitag, 13. April, um 9 Uhr, ein anderer mit zwölf Einheiten am Montag, 9. April, um 17.40 Uhr. Pilates mit Elementen der Spiraldynamik findet ab Donnerstag, 12. April, mit ebenfalls zwölf Einheiten um 17 Uhr mit der Physiotherapeutin M. Sitarski statt. Eine Teilnahme an einem Yogakurs mit elf Einheiten à 60 Minuten ist am Mittwoch, 11. April, um 17 Uhr und am Freitag, 13. April, um 17.15 Uhr sowie um 18.15 Uhr möglich.

Ein Taiji-Entspannungstraining mit zehn Einheiten à 90 Minuten wird für Anfänger ab Mittwoch, 11. April, sowie Mittwoch, 20. Juni, um 18.30 Uhr angeboten. Die Fortgeschrittenenkurse finden an den gleichen Terminen um 19.30 Uhr statt. Ein verkürzter Kurs à 60 Minuten zur Sturzprophylaxe beginnt am Mittwoch, 11. April, um 16.30 Uhr. Anmeldungen im Gesundheitszentrum, unter Telefon 02421/301122 sowie per E-Mail an gesundheitszentrum@krankenhaus-dueren.de.