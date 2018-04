Düren.

Die Dürener Innenstadtpfarre St. Lukas hat eine neue Gottesdienstordnung verabschiedet. Sicher gibt es ab dem 1. Mai nur noch drei Eucharistiefeiern, also Gottesdienste mit Austeilung der Kommunion – sonntags um 10.30 Uhr und um 18 Uhr in der Annakirche und samstags um 17 Uhr in der Grabes- und Auferstehungskirche St. Cyriakus in Niederau. Bisher gab es um die zehn Messen jedes Wochenende.