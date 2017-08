Düren.

230 Geldspielautomaten an 15 Standorten sind im Stadtgebiet von den Änderungen im Glücksspielstaatsvertrag betroffen. Was mit Spielhallen geschehen soll, die nicht – wie künftig vorgeschrieben – 350 Meter von der nächsten Spielhalle entfernt sind, ist bisher unklar. Aber was sagen die betroffenen Betreiber, Suchtberater und Jugendschützer zu der neuen Regelung, die nach fünfjähriger Übergangsfrist bald greifen soll?