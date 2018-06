Düren - Neue Anlage eingeweiht: Kita-Kinder dürfen nun matschen

Düren.

Jetzt darf gematscht werden im Außengelände der Kita St. Anna: Die neue Matschanlage ist am Samstag offiziell eingeweiht worden. „Kinder müssen matschen. Sie müssen auch mal in eine Pfütze fallen. Sie müssen auch mal im Wasser sitzen. So sind wir alle groß geworden“, sagte der Vorsitzende des Fördervereins Mark Müller-Chytry.