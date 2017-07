Düren.

Ein Berufsleben mit und für die Farbe: Malermeister Manfred Schmitz von der Distelrather Straße in Düren nahm jetzt den Goldenen Meisterbrief der Handwerkskammer Aachen entgegen. In der Geschäftsstelle der Kreishandwerkerschaft Rureifel in Kreuzau überreichte Kurt Werner, Ehrenobermeister der Maler- und Lackiererinnung, die hohe Auszeichnung.