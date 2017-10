Technische Details

der beiden Fahrzeuge

In Düren werden zwei Nutzfahrzeuge (N 1) montiert. Der Typ „Work“ hat eine Dauerleistung von 52 PS (Spitzenleistung: 65), wiegt leer 1,37 Tonnen und darf 710 Kilo laden. Der „Work L“ hat eine Dauerleistung von 61 PS (Spitzenleistung: 95), wiegt leer 1,65 Tonnen und darf maximal eine Tonne laden.

Die Reichweite liegt jeweils bei 80 Kilometern, in der Spitze erreichen beide Fahrzeuge 120 Kilometer pro Stunde. Der „Work“ ist in sieben, der „Work L“ in zehn Stunden aufgeladen.