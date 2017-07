Düren.

Das „Europarad“ bildet bereits einen Halbmond mit 55 Metern Höhe, am „Rock & Roller Coaster“ auf dem Achterbahnplatz wächst das 1000 Meter lange Schienennetz Stück für Stück, der „Polyp“ reckt erstmals seinen Kopf in den Dürener Himmel: Der Aufbau der Annakirmes ist an diesem Mittwochmittag – drei Tage vor dem Startschuss am Samstag um 11 Uhr – voll im Gange.