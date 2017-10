Nachwuchsathleten: Sehr gute Leistungen trotz der herbstlichen Witterung

Düren. Für die Leichtathleten im Kreis Düren fand die letzte Meisterschaft des Jahres im Rahmen eines Sportfestes der LG Euskirchen statt.

Ausgeschrieben waren Wettbewerbe für die Altersklassen U14 bis U10, die von den Kreisdürener Vereinen Birkesdorfer TV (BTV), SC Borussia Inden (Inden), Dürener TV 1847 (DTV) und TV Germania Obermaubach (TVO) gut angenommen wurden.

In den einzelnen Jahrgängen wurden trotz der herbstlichen Witterung teils sehr gute Leistungen geboten, wozu in der M12 über 800 Meter die 2:38,46 Minuten von Tugcan Ugurbas (DTV) und die 45 Meter von Til Zuza (BTV) im Ballwurf gehörten.

Bei den gleichaltrigen Mädchen gefielen die vierfache Siegerin Sarah Kastenholz (BTV) mit ihren besten Leistungen über 60 Meter Hürden (10,69 Sekunden) und im Speerwurf (26,33 Meter) sowie Flora Reimbold (DTV), die nach ihrer Bestzeit im 75-Meter-Vorlauf (10,73 Sekunden) den Endlauf in 10,96 Sekunden gewann und auch als Siegerin über 800 Meter mit 2:47,41 Minuten noch nie so schnell war.

In der W13 war auch Samia Bouarga (BTV) über 75 Meter mit 10,99 Sekunden (Vorlauf 10,95 Sekunden) sehr schnell unterwegs. Zudem sicherte sie sich die Titel im Kugelstoßen und Diskuswurf (23,89 Meter). Bei den Mädchen W11 fielen Johanna Schwesig (TVO) mit ihren Sprungleistungen (Hoch 1,40 Meter, Weit 4,60 Meter) und Finja Lisa Stupp (DTV), die den 50-Meter-Sprint in 7,50 Sekunden knapp vor Schwesig (7,56 Sekunden) gewann sowie im Weitsprung mit 4,39 Meter Zweite wurde, besonders auf.

In den Staffelwettbewerben war der Birkesdorfer TV über 4x75 Meter bei den Mädchen und Jungen der U14 erfolgreich, während über 4x50 Meter die Mädchen des TV Germania Obermaubach in der U12 und die des SC Borussia Inden in der U10 siegreich waren.

In Rahmenwettbewerben der U16 gelangen Jonah Bailly (DTV) in den Wurfwettbewerben drei Bestleistungen, wobei seine 12,33 Meter mit der Kugel herausragen, und auch Nicola Kondziella (DTV) steigerte sich über 80 Meter Hürden noch einmal auf nun schon sehr ansehnliche 12,69 Sekunden.