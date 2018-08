Niederau - Nach Kanaleinsturz in Niederau stinkt‘s Anwohnern gewaltig

Niederau.

Als am späten Nachmittag des 4. Mai der Abwasserkanal in der Renkerstraße einstürzte, ist für die Anwohner im direkten Umfeld – betroffen sind auch die Gerhard-Fuß-Straße und die Straße Im Kleffert – ein großes Stück Lebensqualität verloren gegangen. Gestank, Rohrleitungen vor der Tür, Pumpenlärm und Bauarbeiten bis in die Abendstunden bestimmen seitdem den Tagesablauf.