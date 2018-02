Düren - Nach Güterzug-Unfall: Behelfsbrücke soll bis Ostern stehen

Düren.

Der Stadtrat hat am Dienstagsabend 100.000 Euro freigegeben, um den Abbruch und den Bau einer Behelfsbrücke am Heerweg über die Bahnstrecke Düren-Jülich vorzufinanzieren. Damit können die Arbeiten, wie von Tiefbauamtsleiter Heiner Wingels gegenüber der DZ angekündigt, in wenigen Tagen beginnen.