Nach grobem Fahrfehler: Auto stößt mit Bus zusammen

Düren. Ein leicht verletzter Fahrer, etwa 13.000 Sachschaden und das Rätsel, wie dieser Unfall zustande kommen konnte: So liest sich die Bilanz eines schweren Zusammenpralls zwischen einem Bus und einem Auto am Montagmittag in Düren.

Nach Angaben der Dürener Autobahnpolizei war ein 57-jährige Autofahrer am Montag gegen 11.40 Uhr auf der Kreisstraße 43 in Richtung der Gertrudisstraße unterwegs. In einer Linkskurve kam ihm ein Bus entgegen, der aus bisher ungeklärter Ursache plötzlich auf die Fahrspur des 57-Jährigen schwenkte.

Dem Autofahrer blieb keine Zeit mehr, um zu reagieren und auszuweichen, sodass der Zusammenstoß nicht mehr zu vermeiden war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen rückwärts auf den anliegenden Grünstreifen geschleudert. Dabei wurde der Mann leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Busfahrer, ein 51-Jähriger aus Langerwehe, konnte sich anschließend seinen Fahrfehler nicht erklären. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich keine Fahrgäste im Bus. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro.