Nach brutalem Überfall: Polizei nimmt Täter-Duo fest

Düren. Fahndungserfolg für die Dürener Polizei: Nachdem zwei Männer einen Dürener in seiner Wohnung brutal überfallen hatten, konnten die Beamten am vergangenen Freitag auch den zweiten Täter festnehmen.

Wie die Polizei berichtet, hatten die beiden 36 und 39 Jahre alten Männer aus Düren bereits am 26. März, einem Sonntag, das Opfer in seiner Wohnung an der Malteserstraße überfallen. Sie schlugen ihm unter anderem mit mitgebrachten Zangen auf den Kopf, wodurch er eine stark blutende Platzwunde erlitt. Außerdem raubten sie ihm zahlreiche Wertgegenstände.

Drei Tage nach der Tat konnte dann zunächst der jüngere der beiden Männer, der ohne festen Wohnsitz in Düren lebt, festgenommen werden. Am vergangenen Freitag dann konnte auch sein Komplize dingfest gemacht werden. Beide sitzen derzeit in Untersuchungshaft, da sie „Polizei und Justiz aufgrund zahlreicher, zurückliegender Straftaten bestens bekannt“ seien, wie es im Polizeibericht heißt.

Im Zuge der Ermittlungen ergab sich zusätzlich der Verdacht, dass die beiden Dürener gemeinsam mit einer 26-jährigen Mittäterin gestohlene Rezepte gefälscht haben, um an verschreibungspflichtige Medikamente zu gelangen. Aus diesem Grund müssen sich die Männer nur wegen schweren Raubes, sonder auch wegen Urkundenfälschung verantworten.