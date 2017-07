Mutiger Einsatz: Jugendliche umstellen Ladendieb

Düren. Dank des Einsatzes einiger Zeugen ist in Düren am Samstagabend ein Ladendieb gestellt worden. Der Mann aus Emmerich am Rhein hatte mehrere Waren in einer Drogerie entwendet und wollte die Filliale verlassen. Eine Gruppe Jugendlicher umstellte den Dieb jedoch, bis die Polizei eintraf.

Der 39-Jährige hatte gegen 19.10 Uhr Waren im Wert von knapp 140 Euro in einer Drogerie in der Kuhgasse an sich genommen und diese in einem offensichtlich präparierten Rucksack verstaut. Dann verließ er die Filiale, ohne die Artikel zu bezahlen.

Eine Angestellte des Geschäfts sprach den 39-Jährigen an und hielt seine Tasche fest. Daraufhin versuchte der Dieb sich loszureißen. Bereits hier kamen mehrere Zeugen zur Hilfe, die versuchten, den Mann an der Flucht zu hindern. Letztlich konnte dieser aber aus dem Gebäude flüchten. Auf der Straße traf er jedoch auf eine Gruppe Jugendlicher, die den Flüchtigen umstellten, bis die Polizei eintraf.

Gegen den Mann bestand bereits ein Haftbefehl. Er wurde festgenommen.