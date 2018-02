Düren.

Am Gymnasium am Wirteltor (GaW) wird die Blasmusik ganz groß geschrieben. Bis hin zur Big Band ist es allerdings für die Schüler ein weiter Weg. Neue GaWler können in einer Schnupperwoche alle Big-Band-Instrumente ausprobieren und sich ihr zukünftiges musikalisches Handwerksgerät aussuchen. Dann geht es auch schon in den Fünfer- und dann Sechserbläserklassen los.